Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

29.10.2020 11:53
Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi Tekağaç açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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