Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

28 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot durduruldu.

Lastik bottaki 16 Filistin, 15 Suriye uyruklu 31 kişi Sahil Güvenlik botuna alınıp kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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