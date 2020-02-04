Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot durduruldu.
Lastik bottaki 16 Filistin, 15 Suriye uyruklu 31 kişi Sahil Güvenlik botuna alınıp kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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