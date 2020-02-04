Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

27 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesi açılarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 16 Filistin ve 15 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen (15 erkek, 5 kadın, 11 çocuk) yakalandı düzensiz göçmenler güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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