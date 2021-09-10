Aydın'da 31 gıda işletmesine 736 bin TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Aydın'da Ağustos ayı içerisinde yapılan gıda denetimlerinde mevzuata aykırı davranan 31 gıda işletmesine toplam 736 bin 917 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam ediliyor. Bu kapsamda Ağustos ayında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 908 işyerinde denetim gerçekleştirildi. Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 2 bin 98 adet gıda üretim yeri, 13 bin 834 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ağustos ayında gıda üretim yerlerine 220 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 818 adet olmak üzere toplam 2 bin 38 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenmelere istinaden il genelinde toplam 43 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 31 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 736 bin 917 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır.

"204 Sağlık Sertifikası düzenlendi"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Ağustos ayı içerisinde yapılan başvurular kapsamında 167 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 347 bin 978,46 kg kuru incir, 37 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 370 bin 872,31 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 204 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 718 bin 850,77 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi.

ALO Gıda 174 hattına, Ağustos ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 55 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 32 adet, üretim yeri ile ilgili 6 adet olmak üzere toplam 93 adet şikayet gelirken şikayetlerle ilgili olarak 65 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edileceğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise "Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer aldı. - AYDIN