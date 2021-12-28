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Karada mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Karada mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.12.2021 09:20
Karada mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından denize atılan ve kendi imkanları ile karaya çıkan 4 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından denize atılan ve kendi imkanları ile karaya çıkan 4 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde karadan ulaşım olmayan mevkide göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Karada mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Karada mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karada mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karada mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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