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Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

44 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı tarafından Pamucak açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu yabancı uyruklu kişiler Sahil Güvenlik botuna alındı.
Karaya çıkartılan 15 Somali, 10 Suriye, 3 İran, 2 Cibuti, 1 Filistin ve 1 Orta Afrika uyruklu 32 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Kuşadası, Aydın, Güncel
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