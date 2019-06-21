Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
44 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:15 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı tarafından Pamucak açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu yabancı uyruklu kişiler Sahil Güvenlik botuna alındı.
Karaya çıkartılan 15 Somali
, 10 Suriye
, 3 İran
, 2 Cibuti
, 1 Filistin
ve 1 Orta Afrika
uyruklu 32 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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