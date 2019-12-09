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Aydın'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 33 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

Çoğunluğu Suriyeli olan göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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