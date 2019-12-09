Aydın'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.
Çoğunluğu Suriyeli olan göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi.
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