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Aydın'da 330 kilo ağırlığında domuz vuruldu

1 saat önce

Aydın'da 330 kilo ağırlığında domuz vurulduAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Avcılar Kulübü üyeleri ekili alanlara zarar veren domuzları için bölgede sürek avı düzenledi.

Aydın'da 330 kilo ağırlığında domuz vuruldu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Avcılar Kulübü üyeleri ekili alanlara zarar veren domuzları için bölgede sürek avı düzenledi. Kulüp üyesi 7 avcı, 330 kilo ağırlığında domuz vurdu.
Nazilli'ye bağlı kırsal Mescitli, Dualar ve Beğerli mahallelerinde domuzların ekili alanlara zarar vermesi üzerine Nazilli Avcılar Kulübü üyeleri hareket geçti. Sürek avı düzenleyen kulüp üyesi 7 avcı, 6 av köpeğiyle birlikte bölgeye gitti. Yaban domuzları için düzenlenen avda, 330 kilo ağırlığında domuz vuruldu.
Sürek avı düzenleyicisi Zafer Sarıoğlu, Bölgemizdeki mahallelerimizde bulunan çiftçilerimiz sürekli olarak ekili alanlarına domuzların gelerek zarar verdiklerini anlatıyorlardı. Bizde Beğerli Mahallesi muhtarımız Celalettin Şanlı'nın almış olduğu izinler doğrultusunda bugün bölgede arkadaşlarımız ve tecrübeli av köpeklerimiz ile birlikte sürek avı düzenledik. Sonunda sezonun ilk avında en büyük 330 kilo ağırlığındaki domuzu avlamayı başardık. Domuz sürek avımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Avcı arkadaşlarımız ile birlikte yeni bir domuz avı daha düzenleyeceğiz dedi.
Aydın'da 330 kilo ağırlığında domuz vuruldu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:49 Kaynak: DHA
Avcılar, Nazilli, Aydın, Güncel
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