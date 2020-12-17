Aydın'da 334 bin liralık korona virüs cezası kesildi - Son Dakika

Aydın'da Korona virüs denetimleri kapsamında kurallara uymadığı belirlenen kişi ve işletmelere 10-15 Aralık tarihleri arasında 334 bin 970 TL para cezası uygulandı.

Aydın il genelinde Korona virüs denetimleri sık aralıklarla devam ediyor. Bu kapsamında 10-15 Aralık tarihleri arasında 415 şehirlerarası toplu ulaşım, 1553 şehir içi toplu ulaşım, 776 ticari taksi, 4 bin 270 iş yeri ve 55 pazar yeri denetlendi. Denetimlerde 339 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı görülürken, 1385 kişi sigara içme yasağından ikaz edildi. Toplam 7 bin 69 denetim gerçekleştirilirken, bu denetimlerde kuralara uymayanlara 334 bin 970 TL cezai işlem uygulandı. - AYDIN