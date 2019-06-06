Aydın'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:23 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bottaki 27 Kongo
, 4 Irak
, 2 Filistin
, 1 Orta Afrika
uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne gönderildi.
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