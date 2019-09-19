Aydın'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı ve kıyıya çıkarıldı.

Devriye faaliyetini yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarındaki bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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