Aydın'da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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Aydın'da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

03.03.2022 15:57
Aydın'da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatılarak şüphelileri yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatılarak şüphelileri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 48 saat içerisinde yaptıkları çalışmalarda 4'ü otodan, 11'i işyerinden hırsızlık, 5 motosiklet, 3 bisiklet, bir hayvan hırsızlığı ve 11'i de dolandırıcılık olayı ile birlikte toplam 35 faili meçhul olayı aydınlattı. Olayların şüphelileri tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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