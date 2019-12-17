Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı - Son Dakika

Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı

6 saat önce

Aydınlı avcılar 350 kilogramlık domuz avladı.

Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı, System.String[]

Aydınlı avcılar 350 kilogramlık domuz avladı. Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzun avlanması sonrası çiftçiler rahat bir nefes aldı.


Atça Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bugün Atça Mahalle ovasında düzenledikleri domuz avında kış aylarında yiyecek için çiftçilerin ürünlerine zarar veren domuzu avladı. Dernek üyesi Mehmet Sulek ve Servet Tarkan tarafından izi sürülen ve saklandığı yerde vurulan domuz kilosu ile de ilgi odağı oldu. Vurdukları 350 kilogramlık domuzun büyüklüğünün bölge çiftçisine ne kadar büyük zararlar verdiğinin ispatı olduğunu söyleyen Sulek ve Tarkan, domuz avını sürdüreceklerini kaydettiler. - AYDIN

Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, Aydınlı, Tarkan, Atça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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