Aydın'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.03.2022 19:46
Aydın'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilan 36 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilan 36 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Onur Durmuş/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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