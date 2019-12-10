Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 34 Somali ve 2 Afganistan uyrukluyu karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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