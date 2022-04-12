Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.04.2022 09:45
Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'da yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kuşadası'nda Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası'nda Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunan, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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