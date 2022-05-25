Aydın açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.05.2022 10:25
Aydın açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 37 göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Aydın açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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