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Aydın'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

44 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 37 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, devriye faaliyetini yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye hareket eden ekipler, durdurdukları lastik bottaki Suriye uyruklu 37 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:10 Kaynak: AA
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