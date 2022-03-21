Aydın'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

21.03.2022 21:57
Aydın'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin bir adreste saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, sahte kimlikle yakaladığı hükümlüyü gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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