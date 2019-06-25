Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
18 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:48 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip gönderildi.
Durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 kişi Sahil Güvenlik botuna alındı.
Karaya çıkartılan 37'si Kongo
ve 1'i Filistin
uyruklu 38 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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