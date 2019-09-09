Son Dakika Haberleri: Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Kadınlar Denizi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Durdurulan lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kıyıya çıkartılan Suriye uyruklu 38 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı
HDP binası önünde eylem büyüyor! Evlat nöbetine iki aile daha katıldı Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]