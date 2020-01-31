Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ekipler, bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 22 Somali ve 16 Suriye uyruklu 38 kişiyi yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

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