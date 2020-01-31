Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 22 Somali ve 16 Suriye uyruklu 38 kişiyi yakaladı.

Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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