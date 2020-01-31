Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Kuşadası açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu.

Lastik bottaki 35 Suriye ve 3 Filistin uyruklu 38 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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