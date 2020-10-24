Aydın'da 38 gıda işletmesine 539 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'da 38 gıda işletmesine 539 bin TL ceza kesildi

24.10.2020 10:10
Aydın'da 38 gıda işletmesine 539 bin TL ceza kesildi, System.String[]

Aydın'da Eylül ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 38 gıda işletmesine 539 bin 217 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Eylül ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 38 gıda işletmesine 539 bin 217 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 2 bin 07 adet gıda üretim yeri, 13 bin 641 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Eylül ayında gıda üretim yerlerine 423 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 901 adet olmak üzere toplam 3 bin 324 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 50 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 38 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 539 bin 217 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Eylül ayı içerisinde 702 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 757 bin 024,36 kilogram kuru incir, 39 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 286 bin 651,30 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 741 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 043 bin 675,66 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Eylül ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 52 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 13 adet, üretim yeri ile ilgili 3, diğer 2 olmak üzere toplam 70 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 53 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetleri, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibi tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Aydın'da 38 gıda işletmesine 539 bin TL ceza kesildi

Türk Lirası, Tarım, Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 38 gıda işletmesine 539 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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