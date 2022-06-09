Aydın'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.06.2022 09:18
Aydın'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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