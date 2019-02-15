Aydın'da 4 Asırlık Tevrat Ele Geçirildi
31 dakika önce
AYDIN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 400 yıllık Tevrat ele geçirildi.
AYDIN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 400 yıllık Tevrat
ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler
ilçesinde yaşayan G.D. adlı kadında 4 asırlık Tevrat bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine G.D.'nin evine dün baskın yapıldı. Evin bahçe kısmında yapılan aramalarda, poşet içinde 400 yıllık Tevrat bulundu. Tevrat, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. G.D. ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:21 Kaynak: DHA
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