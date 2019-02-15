Son Dakika Haberleri: Aydın'da 4 Asırlık Tevrat Ele Geçirildi

Aydın'da 4 Asırlık Tevrat Ele Geçirildi

31 dakika önce

AYDIN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 400 yıllık Tevrat ele geçirildi.

Aydın'da 4 Asırlık Tevrat Ele Geçirildi, System.String[]
AYDIN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 400 yıllık Tevrat ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde yaşayan G.D. adlı kadında 4 asırlık Tevrat bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine G.D.'nin evine dün baskın yapıldı. Evin bahçe kısmında yapılan aramalarda, poşet içinde 400 yıllık Tevrat bulundu. Tevrat, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. G.D. ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:21 Kaynak: DHA

Polis, Aydın, Tevrat, Güncel
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