Son Dakika Haberleri: Aydın'da 4 Ay Önce Bulunan Ceninle İlgili 2 Gözaltı

Aydın'da 4 Ay Önce Bulunan Ceninle İlgili 2 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaklaşık 4 ay önce AVM önünde cenin bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına 1'i kadın 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aydın'da 4 Ay Önce Bulunan Ceninle İlgili 2 Gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde yaklaşık 4 ay önce AVM önünde cenin bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına 1'i kadın 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Söke'de 30 Ekim 2018'de saat 08.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'ndeki AVM önünde 22 ila 26 haftalık olduğu belirlenen cenin bulunmasının ardından soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, ceninin sokak köpeği tarafından mağazanın önüne getirilerek bırakıldığını belirledi. Cenini kimin bıraktığının belirlenmesi için DNA örneği alan polis, 24 yaşındaki Damla D.'ye ulaştı. Ekipler, Damla D.'nin düşük yapması sonucu ölü doğduğu değerlendirilen ceninin, erkek arkadaşının babası tarafından AVM'nin karşısındaki zeytinlik alana gömüldüğünü belirledi. Damla D. ile erkek arkadaşının babası geçen 24 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Damla D.'nin erkek arkadaşının ise karıştığı suç nedeniyle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

Söke Kaymakamlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:41 Kaynak: DHA

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