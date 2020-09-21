4 gündür kayıp olan kişi aranıyor - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Kuru (48), bir süre önce izinli olarak Dağkaraağaç Mahallesi'ndeki ailesinin yanına geldi.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen ve 4 gün önce evden ayrılan Kuru, uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine arama başlatan ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:07 - Kaynak: AA
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