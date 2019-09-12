Son Dakika Haberleri: Aydın'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk öldü
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk öldü

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4. kattaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Aydın'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk öldü, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4. kattaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Ortaklar Mahallesi Meydan Sokak'ta bir apartmanda dün meydana gelen olayda balkonda oynayan Kader Hüseyin isimli Suriye uyruklu kız çocuğu, dengesini kaybederek 4. kattan aşağı düştü.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çağrılan ambulansla çocuk Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Kader Hüseyin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Germencik, Suriye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek
Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğu konuştu: Başını 20 kez zemine vurdum, sebepsiz öldürmek istedim İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 7 yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 20:00:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]