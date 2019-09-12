Aydın'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4. kattaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Ortaklar Mahallesi Meydan Sokak'ta bir apartmanda dün meydana gelen olayda balkonda oynayan Kader Hüseyin isimli Suriye uyruklu kız çocuğu, dengesini kaybederek 4. kattan aşağı düştü.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çağrılan ambulansla çocuk Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan Kader Hüseyin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.