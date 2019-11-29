Aydın'da 4 ton sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 ton sahte şarap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 ton sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Madran Mahallesi'nde H.A'nın sahte alkol üretimi yaptığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon yaptı.
Ev ve yanındaki depoda yapılan aramada, bidonlar içerisinde yaklaşık 4 ton sahte şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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