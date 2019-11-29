Son Dakika Haberleri: Aydın'da 4 ton sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Aydın'da 4 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da 4 ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 ton sahte şarap ele geçirildi.

Aydın'da 4 ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 ton sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Madran Mahallesi'nde H.A'nın sahte alkol üretimi yaptığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon yaptı.

Ev ve yanındaki depoda yapılan aramada, bidonlar içerisinde yaklaşık 4 ton sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Bozdoğan, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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