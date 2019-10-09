Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
46 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:42 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Botta, aralarında çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Barış Pınarı Harekatı'nda TSK, 30 kilometre derinliğe girdi Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı! Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu