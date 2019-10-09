Son Dakika Haberleri: Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

46 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Botta, aralarında çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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