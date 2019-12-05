Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen, yakalanarak kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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