Son Dakika Haberleri: Aydın'da 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

25 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mavişehir uygulama noktasında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçtakilerin birinin organizatör, yabancı uyruklu 3 kişinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında olduğunu tespit etti.

Öte yandan Yeni Mahalle'de durdurulan bir araç ile eve düzenlenen operasyonda 38 yabancı uyruklu ile 2 organizatör yakalandı.

Organizatörler gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:29 Kaynak: AA

Mavişehir, Didim, Aydın, Güncel
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