Aydın'da 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
25 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mavişehir
uygulama noktasında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçtakilerin birinin organizatör, yabancı uyruklu 3 kişinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında olduğunu tespit etti.
Öte yandan Yeni Mahalle
'de durdurulan bir araç ile eve düzenlenen operasyonda 38 yabancı uyruklu ile 2 organizatör yakalandı.
Organizatörler gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:29 Kaynak: AA
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