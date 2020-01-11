Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir kamyonette aralarında çocukların da bulunduğu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir kamyonette aralarında çocukların da bulunduğu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Söke'den Kuşadası'na gelen bir kamyoneti takibe aldı.

İlçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan kamyonette 28 Suriye ve 13 Kuveyt uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla sürücü M.D. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kuşadası, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Aynur Aydın'dan bir "Sütyen" açıklaması daha: Tabii ki takıyorum
Kırklareli'de Balkan geleneği "Koleda" kutlandı Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son Dakika Haberleri
21:21 Toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisi binası yan yattı - Son Dakika
21:21 Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Son Dakika
21:20 Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor - Son Dakika
21:19 İtalya Başbakanı Conte, Libyalı mevkidaşı Serrac ile görüştü - Son Dakika
21:18 Kimsesiz çocuklar yükümlülerin ördüğü bebeklerle uykuya dalacak - Son Dakika
21:03 Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 21:26:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]