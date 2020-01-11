Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan kamyonette 28 Suriye ve 13 Kuveyt uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla sürücü M.D. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Söke 'den Kuşadası'na gelen bir kamyoneti takibe aldı.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, bir kamyonette aralarında çocukların da bulunduğu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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