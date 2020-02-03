Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botu durdurdu.
Botlardaki 24'ü Suriye, 10'u Filistin ve 7'si Afganistan uyruklu 41 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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