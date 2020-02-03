Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Botlardaki 24'ü Suriye , 10'u Filistin ve 7'si Afganistan uyruklu 41 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya çıkarıldı.

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