Aydın'da 41 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 41 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

05.03.2022 13:23
Aydın'da 41 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 41 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 41 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında arama kararı bulunan şüphelinin Bayraklıdede Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan V.K'nın "göçmen kaçakçılığı yapma" ve "kasten öldürme" suçlarından arandığı ve hakkında 41 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Münir Karaloğlu, Hisarcık, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da 41 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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