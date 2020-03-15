Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Didim açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 42 yabancı uyruklu düzensiz göçmen (11 erkek, 12 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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