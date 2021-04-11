Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanda çeşitli malzemeleri çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Yeşil Mahalle Kanalyolu bölgesindeki 7 katlı bir binanın asansör motoru, 42 dairenin su saati, elektrik kabloları ve kapı kilitleri çalındı.
İnşaat yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde çalınan malzemelerin Yeni Sanayi Sitesi'nde bir hurdacıya satıldığını tespit etti.
Ekipler, yaptığı operasyonla çalıntı malzemeleri hurdacıya sattığı iddiasıyla M.A.Ş'yi gözaltına aldı.
M.A.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da 42 evin su saatlerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika