Aydın'da 422 köpeğin değerlendirileceği ırk yarışması başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 422 köpeğin değerlendirileceği ırk yarışması başladı - Son Dakika

Aydın'da 422 köpeğin değerlendirileceği ırk yarışması başladı

7 saat önce

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunun düzenlediği Uluslararası Irk Standartları (CACIB) Yarışması, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunun düzenlediği Uluslararası Irk Standartları (CACIB) Yarışması, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

Kapalı pazar yerindeki yarışmada, farklı illerden gelen köpek sahipleri, hayvanlarını hakem heyetine gösterdi.

Gazetecilere açıklama yapan Federasyon Başkanı Ümit Özkanal, takvimlerinde yer alan yarışma için Kuşadası'nda bulunduklarını, bugün ve yarın sürecek yarışlarda 32 ırktan 422 köpeğin değerlendirileceğini bildirdi.

Yarışmaya farklı ülkelerden de katılım olduğuna işaret eden Özkanal, yabancı ırkların yanında Kangal ve akbaş gibi yerli olanlara yönelik de değerlendirme yapılacağını kaydetti.

Aydın'da 422 köpeğin değerlendirileceği ırk yarışması başladı

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:51 Kaynak: AA
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