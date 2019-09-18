Son Dakika Haberleri: Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

17 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki, aralarında çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı
Şarkıcı Aynur Aydın, Aleyna Tilki'yle küslüğü hakkında ilk kez konuştu Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:22:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]