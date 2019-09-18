Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:04 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik bottaki, aralarında çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.
Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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