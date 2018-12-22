Son Dakika Haberleri: Aydın'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Tuzburnu açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçağın hareket halindeki lastik botu fark etmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekip, aralarında çocukların da bulunduğu 39'u Afganistan, 5'i Irak uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:42 Kaynak: AA

Didim, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi

ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titretilmelidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:05:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]