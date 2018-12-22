Aydın'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Tuzburnu açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçağın hareket halindeki lastik botu fark etmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekip, aralarında çocukların da bulunduğu 39'u Afganistan
, 5'i Irak
uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:42 Kaynak: AA
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