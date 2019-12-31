Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde kurdukları tesiste atık yağları ayrıştırarak kaçak akaryakıt ürettiği saptanan 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kurdukları tesiste atık yağları ayrıştırarak kaçak akaryakıt ürettiği saptanan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt üretildiği ihbar edilen bir tesise operasyon düzenledi.

Drone destekli operasyonda 45 bin 500 litre akaryakıt, 15 bin litre kapasiteli ısıtma ve ayrıştırma sistemi bulunan metal tank, çeşitli kapasitelerde 29 tank, bir su soğutma kulesi ve havuzu ile çeşitli malzeme ve aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda M.A, K.G, A.T, N.N, M.Ç, M.B. ve S.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, atık yağları ayrıştıran sistem kurarak kaçak akaryakıt ürettiği belirtildi.

Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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Son Dakika

Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı
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