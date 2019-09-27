Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 46 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 46 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 40 Suriye, 6 Filistin uyruklu 46 kişiyi gözetim altına aldı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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