Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Durdurulan 2 lastik bottaki 29'u Suriye, 17'si Filistin uyruklu 46 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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