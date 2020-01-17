Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Durdurulan 2 lastik bottaki 29'u Suriye, 17'si Filistin uyruklu 46 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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