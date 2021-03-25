Aydın'da 47 bin çiftçiye 49 milyonluk destekleme ödemesi - Son Dakika

Aydın'da 47 bin çiftçiye 49 milyonluk destekleme ödemesi
25.03.2021 14:04
TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da 47 bin 865 çiftçiye 49 milyon 363 bin 388 TL mazot ve gübre desteklemesi ödemesinin yarından itibaren başlayacağını duyurdu.
TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da 47 bin 865 çiftçiye 49 milyon 363 bin 388 TL mazot ve gübre desteklemesi ödemesinin yarından itibaren başlayacağını duyurdu.
AK Partili Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydınımızda ise 47 bin 865 çiftçimize 49 milyon 363 bin 388 TL mazot ve gübre desteklemesi olacaktır. Ödemeler, 26 Mart 2021 tarihinden itibaren ödenmeye başlayacaktır. Kimlik numarası 8 ve 6 ile bitenlere 26 Mart saat 18.00, 4 ile bitenlere 2 Nisan, 0 ve 2 ile bitenlere ise 9 Nisan'dan itibaren ödemeler yapılacaktır" dedi. - AYDIN
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