Aydın'da 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
helikopterinin, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Togo
, Orta Afrika
, Filistin
, Suriye
, Eritre, Gana
ve Gabon
uyruklu 48 kişiyi gözetim altına aldı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:18 Kaynak: AA
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