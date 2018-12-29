Son Dakika Haberleri: Aydın'da 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterinin, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Togo, Orta Afrika, Filistin, Suriye, Eritre, Gana ve Gabon uyruklu 48 kişiyi gözetim altına aldı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:18 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel
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