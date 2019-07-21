Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:03 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, devriye sırasında Kuşadası açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacakları tespit edilen 16 Orta Afrika
, 11 Kongo
, 7 Suriye
, 7 Irak
, 4 Filistin
, 1 Senegal
, 1 Kamerun
ve 1 Somali
uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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