Son Dakika Haberleri: Aydın'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

32 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında denize açılan lastik bota müdahale etti.

Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 31'i Suriye, 18'i Irak uyruklu 49 kişi yakalandı.

Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:50 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta, Hacıları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 01:22:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]