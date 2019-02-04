Aydın'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı
32 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Kuşadası açıklarında denize açılan lastik bota müdahale etti.
Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 31'i Suriye
, 18'i Irak
uyruklu 49 kişi yakalandı.
Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:50 Kaynak: AA
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