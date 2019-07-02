Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
39 dakika önce
Aydın'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:57 Kaynak: AA
'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik korveti, Kuşadası
ilçesi açıklarında tespit ettiği hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki Kongo
uyruklu 11'i kadın 4'ü çocuk 49 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.
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