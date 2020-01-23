Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye faaliyetini yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edilen lastik botu durdurdu.
Bottaki 35 Suriye, 11 Filistin, 2 Irak ve bir Yemen uyruklu 49 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.
Göçmenler, İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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